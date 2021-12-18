 

Песков заявил, что Ходорковский нарушил много договоренностей

18.12.2021, 4:16, Новости дня
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Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский нарушил много договоренностей и не жалеет средств, чтобы раскачать Россию, но у него не получается из-за абсолютного непонимания ситуации в стране, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он нарушил много договоренностей. Он вышел раньше, чем он должен был выйти. Он не жалеет собственных средств, чтобы раскачивать нашу страну, и может быть, продолжит делать это дальше. Но у него это не особо получается, потому что он и духовно, и ситуационно, и информационно, и на уровне чутья абсолютно оторвался от России. Он не понимает, что здесь происходит. Поэтому любые его дальнейшие упражнения не могут быть эффективными», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.

В ноябре стало известно, что бизнесмен Михаил Ходорковский заложил свое поместье в Великобритании, чтобы спрятать недвижимость от кредиторов, в том числе от России, которой он должен 18,7 млрд рублей.

В 2005 году Ходорковский и бизнесмен Платон Лебедев были приговорены Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Мосгорсуд позднее снизил им срок наказания до восьми лет.

По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными в хищении и легализации средств и назначил 14 лет лишения свободы. Президиум Мосгорсуда затем смягчил приговор до 11 лет.

В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года освобожден из колонии. При этом он косвенно признал вину. В январе 2014 года Верховный суд РФ смягчил приговор Лебедеву до десяти с половиной лет, то есть до фактически отбытого срока наказания, и он тоже вышел на свободу.



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