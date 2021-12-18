В Белоруссии заявили о проводимой США радиоэлектронной разведке по всей территории страны

Американские самолеты проводят оптико-электронную разведку западной части Белоруссии, также они проводят радиоэлектронную разведку на всю глубину территории государства, сообщил замгоссекретаря Совбеза страны генерал-майор Владимир Арчаков.

«Увеличилась интенсивность полетов в польском воздушном пространстве разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи государственной границы Белоруссии, что позволяет вести оптико-электронную разведку наших западных районов, а радиоэлектронную – на всю глубину территории страны. Военный компонент добавляется в деятельность пограничной службы», – сообщил Арчаков в интервью «Национальной обороне».

Он добавил, что американский контингент у польско-белорусской границы насчитывает порядка 4 тыс. человек. При этом новое соглашение Вашингтона и Варшавы предусматривает возможность его расширения на 1 тыс. человек, а также улучшение имеющейся военной инфраструктуры под размещение 20 тыс. американских военных.

«Очевидно, что интересы Польши и США в Восточно-Европейском регионе совпали. Штаты рассматривают присутствие своих войск на польской территории как некое «средство сдерживания» Москвы», – отметил генерал.

Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.