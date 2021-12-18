 

В МИДе заявили о намерении РФ начать с США переговоры по гарантиям безопасности

18.12.2021, 1:08, Новости дня
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Россия рассчитывает на серьезные переговоры с США в ближайшее время по предложенным российским проектам, которые касаются взаимной безопасности РФ и стран НАТО, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», – написала Захарова в своем Telegram.

Она напомнила, что в ходе встречи в МИД РФ 15 декабря американской стороне были переданы проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств–членов НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы РФ и США Владимир Путин и Джо Байден расходятся по чрезвычайно важным вопросам, США не хотят признавать «красные линии», на встрече разногласия зафиксировали. Песков отметил, что новый разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена возможен до конца года, хотя четких договоренностей пока нет.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что РФ «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

Напомним, в среду президент Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой.



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