 

ЕС ответил на предложения РФ по безопасности

17.12.2021, 22:10, Новости дня
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В ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности Евросоюз предложил обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, включая Совет РФ – НАТО и ОБСЕ, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

«Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета РФ – НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией», – передает его слова РИА «Новости».

Стано указал, что позиция ЕС заключается в следующем: «каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы». «Россия должна это понимать и уважать», – подчеркнул представитель Евросоюза.

МИД в пятницу опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Более того, блок должен отказаться от военной деятельности и в других странах экс-СССР. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается суть инициативы Москвы.



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