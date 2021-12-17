 

США начали подготовку новых пакетов военной помощи Украине

17.12.2021, 22:10, Новости дня
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Соединенные Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан заявил, комментируя на семинаре в Совете по международным отношениям вопрос оказания Вашингтоном военной помощи Киеву, что «мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты, и эти пакеты активно рассматриваются», передает РИА «Новости».

Напомним, 1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна готова к действиям, если Россия вторгнется на Украину и не будет идти по пути дипломатии.



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