США начали подготовку новых пакетов военной помощи Украине
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Соединенные Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан заявил, комментируя на семинаре в Совете по международным отношениям вопрос оказания Вашингтоном военной помощи Киеву, что «мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты, и эти пакеты активно рассматриваются», передает РИА «Новости».
Напомним, 1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна готова к действиям, если Россия вторгнется на Украину и не будет идти по пути дипломатии.
Смотреть комментарии → Комментариев нет