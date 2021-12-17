Перед убийством Хангошвили киллер был на закрытой базе ФСБ, где учат экстремальной стрельбе – Грозев

По данным следствия, убийство было совершено с велосипеда.

Грозев рассказал, что удалось узнать о Красикове.

“Изучали, чем занимался этот Красиков последние годы и где он был за несколько недель до путешествия, которое закончилось убийством. […] Он был на базах ФСБ, включая очень закрытую базу в Балашихе [Московской области РФ], где обучаются люди в стрельбе в экстремальных условиях – например, с велосипеда”, – сказал расследователь.

Он отметил, что в России Хангошвили называют террористом, видимо, потому, что он воевал в Чеченскую войну против российских войск, в российско-грузинскую войну на стороне грузин (так как сам он грузин), а также, “возможно, он участвовал отчасти и войне в Украине, когда он воевал на стороне батальонов, которые защищали территориальную целостность Украины”.

“Так что причин достаточно, чтобы он был врагом государства России, но был ли он террористом, – мы, по крайней мере, не смогли доказать”, – подчеркнул Грозев.

Он считает, что к убийству Хангошвили причастна группа убийц, которые работают на ФСБ.

Контекст:

23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские. Журналисты выяснили, что настоящая фамилия задержанного Вадима Соколова – Красиков, и он связан со спецподразделением ФСБ.

В июне 2020 года власти Германии выдвинули ему обвинение в убийстве и незаконном владении оружием. Он принял заказ на убийство Хангошвили от ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации, говорилось в заявлении прокуратуры ФРГ.

Президент РФ Владимир Путин утверждал, что Хангошвили – “кровавый боевик”, якобы причастный к взрывам в московском метро.

В октябре 2020 года в Берлине начался суд над Соколовым, ему зачитали текст обвинения в совершении убийства Хангошвили.

В марте 2021 года Украина передала Германии улики по делу об убийстве Хангошвили, обнаруженные во время спецоперации в Харькове.

15 декабря Красиков был признан виновным в этом убийстве и приговорен к пожизненному заключению.

Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным “Немецкой волны”, он имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Во время Второй чеченской войны командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.

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