 

“Он не имеет отношения ни к одному успеху”. Богдан рассказал о достижениях Зеленского на посту президента

17.12.2021, 18:18, Новости дня
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“Его же спрашивали на марафоне. Он не имеет отношения ни к одному успеху. Имеет он отношение к дорогам – да”, – отметил Богдан. 

Что касается строительства дорог, то экс-глава ОП подчеркнул, что легче всего украсть деньги с дорог.

“Но дороги – смотри… Спроси у любого бюрократа в любой стране. Легче всего украсть деньги с дорог. – Ты зарыл… Все, что залито в бетон, умрет вместе с дорогой”, – сказал он.

“Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. “Выполняй”. А как он будет их выполнять? Это харакири”. Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью “Украинской правде” президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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