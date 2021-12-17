Le Figaro – склад нерассмотренных дел парализовал работу судебной системы Франции

Французские суды не справляются с нагрузкой, несмотря на увеличение бюджета, рассказывает Le Figaro: ошибки в управлении привели к накоплению множества заведённых дел, некоторые из которых ждут рассмотрения уже 15 лет. По мнению Генеральной инспекции правосудия, сроки вынесения приговора растянулись из-за раздробленности инстанций, непропорционально большого числа адвокатов при недостатке судей, а также расширения заключительной речи адвокатов.



Reuters

Бюджет судебной системы Франции растёт, но его всё равно недостаточно для решения всех проблем, пишет Le Figaro.

Худшая из бед, обрушившихся на французскую юриспруденцию, — складирование нерассмотренных дел, которые копятся как в уголовном, так и в гражданском судах, рассказывает издание. С июля по ноябрь этого года Генеральная инспекция правосудия посвятила этой теме два доклада. Не отрицая недостаток финансирования, в ведомстве тем не менее предупредили, что для избавления от этой напасти необходимо провести серьёзные реформы. Согласно отчёту инспекции, скопление дел порой 15-летней давности стало результатом сбоя системы управления, в том числе из-за отсутствия надёжных инструментов и справочников. Такие выводы подтверждает Счётная палата, которая в октябре раскритиковала работу как самого Министерства юстиции, так и его инстанций.

В своих докладах Генеральная инспекция правосудия также обличает «раздробленность инстанций различных размеров», существование «небольших структур», которые особенно пострадали от закрытия судов малой инстанции, а также «недостаточную гибкость самых крупных» судебных органов, которым до сих пор сложно выделять финансовую помощь.

К продолжающемуся кризису в управлении и отсутствию реогранизации на местах добавляются другие нарушения, указывает французская газета. Одна из них — «законодательная инфляция»: так, по данным Государственного совета, «с 2002-го по 2021 год число слов в статутном праве выросло на 142 процента». Главным образом это означает, что вырос объём заключительной речи адвоката и, следовательно, время, которое судьи уделяют делам, что в свою очередь удлиняет подготовку судебных решений.

В качестве примера инспекция рассматривает гражданские процессы, которые пострадали больше всего, в двух городах: Лилле и Мелене. В первой с 1999-го по 2019 год число страниц в заключениях адвокатов выросло на 116%, а во втором с 2003-го по 2019 год — на 104%. При этом в ведомстве составили наглядную таблицу на основе данных по стране и выяснили, что в целом 80% задержек приходится на обсуждения между адвокатами. Так, рассмотрение одного из дел, связанного со строительством, заняло 1057 дней, из которых 900 пришлось на взаимодействие между сторонами.

В то же время инспекция признаёт, что за последние 15 лет в уголовном суде число нерассмотренных дел действительно сократилось благодаря таким нововведениям в судебной процедуре, как упрощённое решение полицейского суда и явка с предварительным признанием вины, которая позволяет избежать судебного слушания. Тем не менее сроки вынесения приговора до такой степени растянулись из-за сложности процедуры, что свели на нет все попытки ускорить делопроизводство.

Последняя причина проблем французских судов, которую приводит Генеральная инспекция правосудия: сейчас как никогда много французов обращается к адвокатам за защитой. При этом, отмечают в ведомстве, наблюдается явное нарушение баланса: если в 1986 году на одного судью приходилось 2,8 адвокатов, то в 2020 году — не меньше 8. Такая ситуация привела к росту числа дел и увеличению сроков их рассмотрения, отмечает Le Figaro.