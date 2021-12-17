Первый транспортно-пересадочный узел может открыться в 2024 году на территории Петербурга

В состав ТПУ будут входить автобусные остановки, перехватывающие парковки, а в отдельных случаях и железнодорожный транспорт. Такой проект позволит 3,8 миллионам петербуржцам за пять минут добираться до остановок общественного транспорта и станций метро.

Проект был представлен президенту РФ Владимиру Путина в ходе встречи наблюдательного и экспертного совета Агентства стратегических инициатив. Создателем является компания «Мегалайн». Согласно их информации, первый узел может открыться уже в 2024 году. Для реализации проекта потребуется 186 миллиардов рублей.

Владимир Путин также побывал и на выставке проектов в «Точке кипения» АСИ. Там наглядно представили новую стратегию Агентства стратегических инициатив.

Благодаря такому масштабному строительству будет создано 30 тысяч рабочих мест. Бюджетная эффективность составит 140 миллиардов рублей.

Сейчас около 85% петербуржцев крайне недовольны ситуаций с транспортом в городе. Чаще всего граждан не устраивает отдаленность автобусных остановок от станций метро.