 

ЦБ выступил против использования российской инфраструктуры для сделок с криптовалютой

17.12.2021, 16:16, Новости дня
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Центральный банк РФ выступил за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Вы знаете наше отношение к криптовалютам – мягко скажем, скептическое… Поэтому мы, конечно, не можем приветствовать инвестиции в такого рода активы. И мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой», – передает РИА «Новости» ее слова.

Набиуллина добавила, что для криптовалюты характерна высокая волатильность и операции с ней непрозрачны и несут большие риски для розничных инвесторов. Кроме того, такая валюта часто используется для нелегальных операций, считает глава регулятора.

Ранее генпрокуратура разработала нормы, позволяющие арестовать и конфисковать криптовалюту, которая была получена незаконно.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что криптовалюты в будущем могут быть использованы как средства накопления, однако пока об этом говорить рано, тем более торговать энергоресурсами.

В сентябре ЦБ назвал сроки начала тестирования цифрового рубля. В конце июня Центробанк сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля.



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