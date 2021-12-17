 

“Наш край” инициирует программу биологической и инфекционной опасности Украины. Ее цель – избежать локдаунов

17.12.2021, 15:20, Новости дня
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Как сказано в релизе, эта концепция станет основой для соответствующего законопроекта “О программе инфекционной и биологической безопасности страны на 2022–2026 годы”. Его в Верховной Раде намерен в ближайшее время зарегистрировать Шахов. 

По словам Шахова, цель программы – избежать локдаунов, связанных с распространением инфекционных болезней. 

“COVID-19 и другие эпидемии стали нормой нашей жизни. Мы должны научиться жить с ними. Но жить без локдаунов. Потому что еще один локдаун страна просто не переживет. И я не только об экономике. Я об образовании, которое дистанционно деградирует, о культуре, которую вытесняют гаджеты, о малом и среднем бизнесе, который уже претендует на страницу в красной книге. Внедрение общегосударственной программы инфекционной безопасности – это единственный верный путь к стабильности в нашем обществе”, – сказал он. 

Как рассказала Федорова, в программе предусмотрены мероприятия по нескольким направлениям: медицинском, образовательном,  

“Программа будет следовать подобным документам, которые уже были приняты развитыми странами. Она включает в себя несколько направлений. Первый – это медицинский. Речь идет прежде всего об обеспечении больничных учреждений необходимым количеством кадров, медикаментов, средств защиты, тестов, переоборудования систем хранения и снабжения кислорода. Крайне необходимо включить в программу мероприятия в сфере образования. Следует создать эффективные системы проветривания и обеззараживания помещений образовательных учреждений, что позволит не переходить на дистанционное обучение во время каждой вспышки вируса”, – сказала она.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, которая принимала участие в обсуждении концепции, назвала ее актуальной. Медики-участники мероприятия прогнозируют, что следующая вспышка COVID-19 в Украине может произойти в конце января – в феврале, говорится в релизе. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Украине карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели весной 2020 года, с тех пор его периодически продлевали и меняли ограничения. Сейчас в стране действует адаптивный карантин. 15 декабря Кабинет Министров продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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