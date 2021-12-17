 

Эксперты предупреждают россиян о новом способе воровства через смартфон

17.12.2021, 14:39, Новости дня
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Эксперты из компании Cofense рассказали россиянам о том, что хакеры в последнее время разработали новый весьма простой и нестандартный способ обворовывать своих сограждан. Для этого используются обыкновенные смартфоны, на которых зафиксированы банковские аккаунты.

От имени банка присылают сообщение, в котором говорится, что ваш банковский аккаунт якобы взломан. Поэтому жертве рекомендуют срочно сменить пароль.

Для того чтобы «не усложнять» задачу «клиенту», злоумышленники рекомендуют отсканировать присланный ими QR-код. В результате вы попадете на поддельный ресурс, где сообщите преступникам свой старый и новый пароль. Вход в банковский аккаунт для них обеспечен. Все остальное – дело техники.



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