Эксперты предупреждают россиян о новом способе воровства через смартфон

Эксперты из компании Cofense рассказали россиянам о том, что хакеры в последнее время разработали новый весьма простой и нестандартный способ обворовывать своих сограждан. Для этого используются обыкновенные смартфоны, на которых зафиксированы банковские аккаунты.

От имени банка присылают сообщение, в котором говорится, что ваш банковский аккаунт якобы взломан. Поэтому жертве рекомендуют срочно сменить пароль.

Для того чтобы «не усложнять» задачу «клиенту», злоумышленники рекомендуют отсканировать присланный ими QR-код. В результате вы попадете на поддельный ресурс, где сообщите преступникам свой старый и новый пароль. Вход в банковский аккаунт для них обеспечен. Все остальное – дело техники.