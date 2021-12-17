Путин заявил о преимуществе «Спутника V» перед другими вакцинами против «омикрона»

«Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, РФ готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации, сообщил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП.

«Спутник V» наш работает хорошо, и, пожалуй, даже эффективней по борьбе с «омикроном», чем другие применяемые вакцины. Вот в течение нескольких ближайших дней специалисты дадут оценку, но, похоже, это так, и в этой связи мы можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду для бустерной вакцинации, в том числе для европейских стран, если конечно у них есть такая необходимость и желание», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

Вместе с тем, Путин призвал активнее работать с ВОЗ.

«Надо активнее работать и более содержательно работать, конечно, с Всемирной организацией здравоохранения, прислушиваться к их рекомендациям», – отметил президент.

Ранее президент Владимир Путин попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.