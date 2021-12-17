 

Госдума приняла закон об электронном паспорте болельщика

17.12.2021, 14:14, Новости дня
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Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, предполагающий введение электронных паспортов для спортивных болельщиков (FAN ID).

FAN ID был введен в РФ как в стране-организаторе Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях, передает РИА «Новости».

Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. Инициатива обсуждалась с представителями администрации президента, министерства спорта, министерства внутренних дел, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также членами спортивных лиг и федераций. Паспорт болельщика давал его обладателю возможность пользования различными льготами.

В частности, болельщику предоставлялось право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а иностранным гражданам – право безвизового въезда на территорию РФ в период проведения турнира. Позднее в РФ система использовалась на чемпионате мира по футболу 2018 года и на матчах Евро-2020.

Напомним, Госдума 16 ноября поддержала в первом чтении правительственный закон о введении паспорта болельщика. Согласно закону, в стране появятся официальные спортивные соревнования, при посещении которых необходимо будет идентификация болельщиков.



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