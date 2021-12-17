 

“Это сосок?”, “Сиси”. У бывшей солистки “НеАнгелов” во время съемки сползло с груди платье без бретелек

17.12.2021, 13:48, Новости дня
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Артистка отметила, что снимки были сделаны во время ее участия в шоу “Кто сверху?” на “Новом канале”. 

На шестом фото певица позирует в кадре, подняв руки – в момент съемки лиф платья соскользнул вниз, частично оголив ареолы и соски на груди.

“Это что – сосок?” – обратили внимание на фото поклонники певицы.

“И все тупо пялятся на ее грудь”, – заметили фолловеры.

“Увидела только сиси”, – написала одна из подписчиц артистки.

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Публикация от VIKTORIA (@vikanablack)

Контекст:

Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В конце октября Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство. В частности, она обвинила Каминскую в том, что однажды та из-за опоздания вцепилась ей в волосы.

Каминская отказалась комментировать это заявление коллеги, но уточнила, что все произошло, когда она сама была на последних месяцах беременности, а опоздавшая коллега сказала ей, что “беременность – не болезнь”.

После скандала обе артистки презентовали свои новые клипы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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