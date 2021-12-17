Путин поздравил папу Римского с юбилеем

Президент Владимир Путин, поздравляя папу Римского Франциска с 85-летием, отметил, что совместными усилиями можно многое сделать для защиты прав христиан.

Путин отметил, что вся жизнь понтифика посвящена продвижению высоких духовных и нравственных ценностей. Он добавил, что трудно переоценить его личный вклад в развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями, в укрепление российско-ватиканских связей.

«Тепло вспоминаю наши встречи, конструктивные и содержательные переговоры, подтверждавшие близость подходов РФ и Святого Престола к важнейшим международным проблемам. Уверен, что совместными усилиями мы можем многое сделать для защиты прав и интересов христиан, а также для обеспечения межконфессионального диалога», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

Президент также сообщил, что направил папе Римскому скульптурный портрет писателя Федора Достоевского, со дня рождения которого в этом году исполнилось 200 лет.

«От души желаю вам доброго здоровья, благополучия и неизменных успехов в вашей благородной и ответственной миссии», – добавил Путин.

Напомним, в июле 2019 года Владимир Путин посетил Италию с официальным визитом. Около часа он в формате один на один беседовал с папой Римским Франциском, затем провел переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте, а также встретился с Сильвио Берлускони.