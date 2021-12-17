 

“Смотрятся как брат и сестричка”. Тина Кароль показала повзрослевшего сына

17.12.2021, 10:02, Новости дня
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“К Тине Кароль из Англии приехал 13-летний сын Вениамин, который порадовал маму своими успехами в учебе. Как рассказала артистка, Веня привез табель отличника”, – говорится в подписи к фото.

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

“Тина и Веня смотрятся как брат и сестричка”, – прокомментировала подписчица macula_dina.

Контекст:

Тина Кароль воспитывает сына сына Вениамина (2008). Он – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

Летом 2021 года Тина Кароль призналась, что хочет еще детей и уже мысленно представляет, какой будет ее дочь. “Я думаю, как для себя организовать этот вопрос. Пока я вижу ее маленькой. Я не вижу ее взрослой еще в своей голове”, – рассказала тогда певица. О том, есть ли у нее мужчина, исполнительница не говорит.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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