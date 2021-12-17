Власти Перу назначили Украине штраф за срыв поставок Ан-178

Начался процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178.

Процесс власти Перу начали 24 октября. За каждый из первых двух месяцев просрочки штраф составит 5 тыс. долларов, за третий, четвертый и пятый – 35 тыс. долларов, между пятым и двенадцатым месяцами – по 70 тыс. долларов. По истечению года заказчик расторгнет контракт, который был подписан в ноябре 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанское издание Infodefensa.

Ранее сообщалось, что якобы украинская сторона дезинформировала перуанцев, обещая отсутствие проблем с поставками российских элементов для Ан-178. Самолет на деле готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих.

«Укроборонпром» в лице компании «Спецтехноэкспорт» ранее выиграл тендер МВД Перу и заключил с Лимой контракт стоимостью около 65 млн долларов.

Ан-178 – это украинский самолет на базе Ан-158 грузоподъемностью 18 тонн.

Ранее РФ предложила Перу замену украинским Ан-178.