 

Эксперт объяснил, в какие месяцы лучше брать отпуск

17.12.2021, 9:25, Новости дня
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В декабре многие россияне начинают планировать отпуска на следующий год, но не любой месяц для этого подойдет, так как можно сильно потерять в деньгах, отметил эксперт по трудовому праву Александр Южалин.

За свою работу россияне чаще всего получают оклад при пятидневной рабочей неделе и восьмичасовом дне, сообщил Южалин. Зарплата тогда остается фиксированной. Ее считают по количеству нерабочих и праздничных дней в месяце, сообщила эксперт по трудовому праву компании Bridge Group Валентина Яковлева, информирует канал «360».

Так, при окладе 100 тыс. рабочий день будет стоить примерно 10 тыс. рублей, а при наличии 20 рабочих дней, каждый будет стоить уже 5 тыс. Отпускные же высчитываются по среднему заработку, что составит уже 3-4 тысячи.

По словам Александра Южалина, чем больше в месяце нерабочих праздничных дней, тем дороже стоит рабочий день. Именно поэтому в такие месяцы отпуск брать не советуют, иначе можно сильно потерять в деньгах. Такими месяцами являются январь и май.

«Наиболее выгодно уходить в отпуск в месяце, где нет нерабочих праздничных дней, потому что в эти месяцы стоимость рабочего дня меньше, а средний заработок будет, наоборот, больше стоимости рабочего дня», – подчеркнул Южалин.

Выгодными для отпуска месяцами в 2020 году будут июль, август, сентябрь и декабрь. 



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