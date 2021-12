ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России

О том, что на саммите 16 декабря лидеры стран ЕС в очередной раз продлили экономические санкции против России, которые действуют с 2014 года, накануне сообщал редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Мишель подтвердил, что лидеры стран ЕС “единогласно согласились пролонгировать экономические санкции против России”. Он также упомянул возможность новых санкций в случае эскалации российской агрессии.

“Если Россия предпримет дальнейшие военные действия против Украины, это повлечет за собой огромные последствия и огромную цену. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минских договоренностей”, – написал политик.

Massive consequences & severe cost will follow if Russia takes further military action against Ukraine.#EUCO leaders unanimously agreed to roll over economic sanctions against Russia.

We call on Russia to keep its part of the bargain and proceed with Minsk implementation. pic.twitter.com/uxeMXxM11u

— Charles Michel (@eucopresident) December 17, 2021

Контекст:

В 2014 году, после аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии на востоке Украины, в отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз продлевались, расширялись и ужесточались.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действует до 23 июня 2021 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики (в прошлый раз они продлевались в июле 2021 года и должны были действовать до 31 января 2022 года; теперь их продлили до 31 июля 2022 года).

В марте 2015 года Европейский совет привязал продолжительность этих санкций с полным выполнением Минских соглашений.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям. Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов оборонного назначения и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования или конечных пользователей военного назначения в России. Санкции также ограничивают доступ России к некоторым технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Хронология продления и расширения санкций ЕС против России опубликована на сайте Европейского совета (решение от 16 декабря в нее на момент публикации новости еще не внесено).

