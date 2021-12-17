 

“Цена на газ – 8 грн розничная при рыночной 45 грн”. Витренко анонсировал “серьезный разговор” о цене газа и выживании страны

17.12.2021, 9:18, Новости дня
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“За один только год цены на газ в Европе выросли в семь раз. Сейчас государство делает так, чтобы люди не переплачивали в семь раз. На газ цена 8 грн розничная, при том, что рыночная цена 45 грн”, – сказал он в эфире канала “1+1”. 

Он отметил, что разницу между тарифом и розничной ценой перекрывает “Нафтогаз”.

“Из-за того, что мы этот ресурс обеспечиваем по цене 7,42 для населения, эта разница колоссальная. Это десятки миллиардов только в этом отопительном сезоне. Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, то мы как национальная компания не сможем покрывать эту разницу. Поэтому это будет серьезный разговор и внутри страны, с депутатами, которые голосуют за бюджет и определяют источники использования средств, потребителями, украинцами. Мы действительно будем вместе садиться и решать, как выживать”, – заявил Витренко и призвал власти переводить на биогаз теплокоммунэнерго, увеличивать добычу природного газа, а украинцев – к ответственному потреблению. 

Также он подтвердил, что в Украине морозы до -15 могут создать проблемы при прохождении отопительного сезона, о чем говорил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Андрей Богдан. 

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/1082833809157854/

Контекст:

Украинские власти настаивают, что страна накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона (обычно он начинается в середине октября). Перед началом отопительного сезона в 2020 году в украинские подземные хранилища закачали 28,3 млрд м³. Это был рекордный запас за последние 10 лет, отметила компания “Укртрансгаз”. В мае в “Нафтогазі” сообщили, что за время отопительного сезона, начиная с октября 2020 года, из ПХГ отобрали 13,2 млрд м³.

5 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что запас газа в хранилищах Украины составляет более 18 млрд м³ – на 13% больше средних показателей в период с 2011-го по 2019 год.

Витренко заявлял 13 декабря, что запасов газа в газовых хранилищах Украины должно хватить, чтобы спокойно пройти зиму.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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