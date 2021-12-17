В ДТП с микроавтобусом под Томском пострадали шесть человек

Легковушка Hyundai выехала на «встречку» на трассе Р-255 под Томском и столкнулась с микроавтобусом, пострадали шесть человек. Водительского удостоверения у управлявшего иномаркой молодого человека не было, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» в районе деревни Кандинки Томского района в четверг столкнулись рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль Hyundai Solaris.

«Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь со стороны города Томска, допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автобусом Ford под управлением водителя 1972 года рождения, который двигался из города Новосибирска в город Томск по расписанию. Установлено, что в автобусе находился водитель и пять пассажиров», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что водитель легкового автомобиля водительского удостоверения не имеет. Возбуждено дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.24 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») и 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

Также сообщается, что в больницу были доставлены после аварии пять пострадавших, один из них отпущен домой после оказания медпомощи. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, работники ведомства начали проверку по факту происшествия.

Напомним, 1 декабря микроавтобус с вахтовиками столкнулся с грузовой фурой под Елабугой в Татарстане. Один человек погиб, еще 15 пострадали.