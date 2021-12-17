 

Рубль снизился к доллару и евро

17.12.2021, 7:12, Новости дня
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Рубль в начале торгов пятницы символически снижается к доллару и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу рос на 7 копеек, до 73,82 рубля, курс евро – на 2,5 копейки, до 83,6 рубля, передает РИА «Новости».

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,03% – до 74,25 доллара за баррель.

Тем временем российский рынок акций умеренно снижается в пятницу на фоне дешевеющей нефти и индексов азиатских площадок.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.13 мск сокращался на 0,91% – до 3716,3 пункта.

Нефть марки Brent дешевеет на 1% – до 74,27 доллара за баррель. Азиатские рынки преимущественно снижаются: гонконгский индекс Hang Seng Index падает на 1,35%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite – на 0,9%, японский индекс Nikkei 225 – на 1,7%.



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