 

Попова назвала «пугающими» темпы прироста «омикрона» в мире

17.12.2021, 7:12, Новости дня
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Темп прироста инфицирования новым штаммом «омикрон» в мире пугает своей опасностью, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Видим стремительное развитие ситуации в Британии, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», – сообщила Попова в беседе с РИА «Новости».

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.



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