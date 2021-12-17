ВОЗ указали на эффективность вакцинацией разными препаратами

Эффективность вакцинации от коронавируса препаратами на основе разных технологий схожа эффективности после уколов вакцинами с одинаковой платформой, заявили эксперты ВОЗ.

Эффективность вакцинации или ревакцинации вирусными векторными вакцинами и вакцинами на основе технологии мРНК может составлять от 61 до 91%, вакцинация же только препаратами с технологией мРНК в среднем может быть 69-90%, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование ВОЗ.

После уколов только вакцинами с платформой вирусного вектора аденовируса эффективность оценивается от 43% до 89%. Эффективность разных вакцин против госпитализаций от коронавируса в разных странах достигла высоких показателей в нескольких странах, превысив 95%.

Введение бустерной дозы вакцины с отличающейся технологией от препарата, введенного при первых двух прививках, также высоко эффективно против симптоматического течения болезни. Это показали исследования в Британии и Чили.

Ранее в Германии заявили, что рассчитывают получить адаптированную под «омикрон» вакцину от компании BioNTech уже в первом квартале 2022 года.