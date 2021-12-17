В Японии больше 20 человек серьезно пострадали при пожаре в здании

В японском городе Осака произошел крупный пожар, сообщают японские информационные агентства.

Возгорание произошло в здании на четвертом этаже, в торговом квартале города, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

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— lavande (@lavande) December 17, 2021

Предположительно, порядка 20 человек могли остаться на этаже, они пока не выбрались. При этом телеканал NHK уточнил, что пожар уже потушен.

Минимум 27 человек находятся при смерти в результате пожара, передает ТАСС.

Само здание располагается недалеко от главного городского железнодорожного вокзала.