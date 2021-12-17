 

В Японии больше 20 человек серьезно пострадали при пожаре в здании

17.12.2021, 6:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В японском городе Осака произошел крупный пожар, сообщают японские информационные агентства.

Возгорание произошло в здании на четвертом этаже, в торговом квартале города, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

pic.twitter.com/G0px0Tt29h

— lavande (@lavande) December 17, 2021

Предположительно, порядка 20 человек могли остаться на этаже, они пока не выбрались. При этом телеканал NHK уточнил, что пожар уже потушен.

Минимум 27 человек находятся при смерти в результате пожара, передает ТАСС.

Само здание располагается недалеко от главного городского железнодорожного вокзала.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием – Следком Беларуси

02.05 / Боевики на Донбассе 1 мая 12 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

03.09 / Путин поддержал увеличение льгот для авиакомпаний Дальнего Востока

19.12 / Президента Чили оштрафовали на $3,5 тыс. за отсутствие маски. Он фотографировался на пляже с прохожими

18.09 / Украина получила новое оборудование и сможет сама выявлять штаммы коронавируса

16.07 / Глава МИД Великобритании обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года

20.06 / Ройзман поругался с феминистками из-за феминитивов

02.02 / Председатель Симоновского суда Москвы ушел в отставку

15.04 / Эксперт рассказал, как безопасно использовать публичный Wi-Fi

07.07 / Малышева объявила о конце вспышки коронавируса в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика