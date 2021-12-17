Москвичам пообещали гололедицу

В столице в пятницу ожидается гололедица и облачная погода, северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, сообщил Гидрометцентр.

«Ночью температура в Москве минус 1…1, по области – минус 3-2, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду. Днем температура в Москве – минус 1 плюс 1, по области – от минус 3 до плюс 2, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Гололедица», – говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

При этом на выходные прогнозируется комфортная температура с небольшим минусом, вместе с тем, ветер будет усиливаться. На следующей неделе начнется похолодание.