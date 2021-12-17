Новым главным тренером «Спартака» стал Паоло Ваноли

Итальянский тренер Паоло Ваноли подписал контракт со «Спартаком» и будет новым главным тренером московского футбольного клуба, сообщил агент Ваноли Андреа Д’Амико.

«Паоло подписал контракт со «Спартаком», презентация и пресс-конференция состоятся завтра», – цитирует РИА «Новости» агента.

«Спартак» стал первым клубом в карьере 49-летнего Ваноли, где он будет главным тренером. Ранее он работал с юношескими сборными Италии, а также был ассистентом Антонио Конте в первой сборной страны, лондонском «Челси» и миланском «Интере».

Ваноли стал третьим итальянским тренером в истории «Спартака» после Невио Скалы (2004) и чемпиона РФ 2017 года Массимо Карреры (2016–2018).

Ранее тренер из Португалии Руй Витория покинул должность главного тренера московского футбольного клуба «Спартак».