 

В РФ начали готовить закон о налоге для IT-компаний

17.12.2021, 4:12, Новости дня
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Комиссия Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ рассматривает возможность создания законов в области налогообложения мировых IT-гигантов, сообщил глава комиссии Алексей Пушков.

«Мы обсудили этот вопрос на заседании нашей комиссии и приступили к подготовке предложений, касающихся будущего национального законодательства в области налогообложения глобальных интернет-компаний. В настоящее время по линии ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – прим. ВЗГЛЯД) ведется разработка международной конвенции, однако работа над ней еще не завершена», – цитирует Пушкова ТАСС.

Он пояснил, что в таком случае самая разумная позиция – создать национальное законодательство, не дожидаясь конвенции. Он указал, что такой путь уже избрали Франция, Австралия, Турция и несколько других государств.

Ранее в ФНС отмечали, что логичным ответом на появление глобальных корпораций станет введение глобальных налогов, но это влечет за собой определенные риски.



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