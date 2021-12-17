Жителей Молдавии привили просроченными вакцинами от COVID-19

Около семи тысяч жителей Молдавии были привиты просроченными вакцинами от коронавируса, кроме того, около 70 тыс. сертификатов о вакцинации оказались фальшивыми.

Нарушения были выявлены во время аудита, который провела Счетная палата республики.

«Аудит показал, что срок годности около семи тысяч доз вакцины истек, что вызывает подозрения в отношении их использования. Нехватка контроля в процессе иммунизации привели к появлению ошибок, которые могут повлиять на здоровье граждан», – приводит РИА «Новости» данные Счетной палаты.

Кроме того, была проведена проверка информации в реестре вакцинации от COVID-19, анализ показал, что существуют сомнения в достоверности сертификатов, выданных более чем 70 тыс. граждан.

Выяснилось, что медучреждения не отказывались от вакцинации, если не хватало людей, чтобы полностью использовать препараты. К примеру, флакон, в котором было 10 доз вакцины, вскрывали даже для иммунизации всего одного пациента. Оставшиеся во флаконе дозы приходили в негодность, в результате было утеряно более 11 тыс. доз вакцин от коронавируса.

Депутаты оппозиционного блока «Коммунисты и социалисты» потребовали объяснений от минздрава в связи с результатами аудита.

Ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что польская сторона поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности.