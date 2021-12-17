Стало известно о повышении цен на сотовую связь с нового года

В РФ якобы планируется повысить цены на тарифы за сотовую связь в начале 2022 года, пишут СМИ со ссылкой на источники в отрасли.

Стоимость услуг может возрасти от 6 до 10%, сообщили собеседники «Известий».

Вместе с тем в 2020 году рост тарифов составил примерно 10%, а в 2021 цены практически не менялись, отмечает издание со ссылкой на Mobile Research Group.

Ранее сообщалось, что больше половины корпоративных мобильных номеров могут быть отключены из-за закона о «серых» сим-картах», в соответствии с которым корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги».