 

Стало известно о повышении цен на сотовую связь с нового года

17.12.2021, 3:28, Новости дня
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В РФ якобы планируется повысить цены на тарифы за сотовую связь в начале 2022 года, пишут СМИ со ссылкой на источники в отрасли.

Стоимость услуг может возрасти от 6 до 10%, сообщили собеседники «Известий».

Вместе с тем в 2020 году рост тарифов составил примерно 10%, а в 2021 цены практически не менялись, отмечает издание со ссылкой на Mobile Research Group.

Ранее сообщалось, что больше половины корпоративных мобильных номеров могут быть отключены из-за закона о «серых» сим-картах», в соответствии с которым корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги».



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