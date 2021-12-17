 

Макрон призвал вернуть Россию к дискуссии в нормандском формате

17.12.2021, 3:28, Новости дня
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Французская сторона рассчитывает, Москва вернется к дискуссиям в нормандском формате по Украине, сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

«[Необходимо] вернуть Россию в политическое русло, поскольку только так возможно урегулировать украинский вопрос. Это, в частности, Минские соглашения и нормандский формат. Мы обсуждали это вчера, и мы хотели бы добиться прогресса на данном направлении в ближайшие недели», – цитирует президента Франции ТАСС.

В Белом доме заявляли, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата.

При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о подготовке мер на случай «вторжения» РФ на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина сообщила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что РФ не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.



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