 

Во Франции распилили восемь дубов, чтобы восстановить шпиль Нотр-Дама

17.12.2021, 2:44, Новости дня
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Первый этап, символизирующий начало реставрации шпиля собора Парижской Богоматери, начался во Франции – начали распиливать дубы, чья древесина будет использована для восстановления храма после пожара, информирует государственное учреждение по восстановлению храма.

«Первый этап реставрации шпиля собора Нотр-Дам запущен: сегодня началась распилка восьми исключительно больших дубов, которые будут использованы для реставрации табурета шпиля», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Распил деревьев начнется в Майенне. Восемь дубов будут использованы для табурета шпиля и сформируют балки, на которые он будет опираться. Далее дубы отправят плотникам, которые проведут сборку, а в 2023 году – монтаж в соборе.

К апрелю для реставрации шпиля Нотр-Дама, верхних галерей и поперечного нефа отобрали 1 тыс. дубов. Работы по распилке продолжатся до января 2022 года.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. обрушился шпиль собора, пламя уничтожило несущую конструкцию. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении восстановить собор к 2024 году.



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