В пермском вузе оправдали читавшего лекцию во время стрельбы профессора

Пермский госуниверситет не обнаружил нарушений в действиях профессора Олега Сыромятникова, который продолжал читать лекцию студентам во время стрельбы в вузе, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Профессор Олег Сыромятников не нарушил ни одной инструкции и не допустил паники среди студентов. Не зафиксировано ни одной физической травмы среди студентов, присутствовавших на его лекции. Убедившись в безопасности своих подопечных, профессор продолжил выполнять свою основную преподавательскую функцию, что не является противоречием или ошибочным решением», – приводит РИА «Новости» комментарий пресс-службы вуза по результатам проверки.

Уточняется, что профессор Сыромятников продолжает работать в вузе.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, утром 20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на совершение указанного преступления, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Во время нападения Сыромятников читал лекцию в восьмом корпусе, где как раз происходила стрельба. О ней сообщила мать одной из студенток, забежавшая в аудиторию. Сыромятников запер дверь и позвонил декану. Затем он продолжил занятие, хотя многие учащиеся испугались выстрелов и спрятались под парты. Профессор заявил, что входную металлическую дверь прострелить не удастся, и он не позволит сорвать учебный процесс.

После трагедии страницу в соцсети «ВКонтакте» профессора атаковали фанаты и хейтеры.

Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, профессор кафедры русской литературы. До увлечения наукой служил в уголовном розыске в звании подполковника милиции. В последние годы занимается изучением творчества писателя Федора Достоевского, автор многочисленных научных работ.

Врач-психиатр Кристо ван Меер в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что действия профессора привели к тому, что никто не погиб. «Он весьма выдержанный человек с высокой степенью самоконтроля и пониманием психологии толпы, а также возможных последствий панических настроений в больших группах людей, что может привести к невероятно кровавым последствиям, даже без стрельбы», – говорил психиатр.