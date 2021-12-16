 

В Раде создали рабочую группу по изменениям в Конституцию в части децентрализации

16.12.2021, 16:20, Новости дня
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Соответствующее распоряжение подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Рабочая группа будет действовать на базе комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и комитета по вопросам правовой политики.

Созданная группа будет работать над обновлением Конституции в части местного самоуправления и организации административно-территориального устройства в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.

Возглавит группу первый вице-спикер Александр Корниенко.

“Работа в рабочей группе – это логическое продолжение разработки изменений в Конституцию в части децентрализации. Мы завершили консультации наработки с органами местного самоуправления, со всеми профильными ассоциациями. И теперь дело за парламентом. Завершение децентрализации должно усилить гарантии возможности общин и решить проблемы, которые беспокоят каждого человека – услуги и возможности. При этом должен быть баланс прав и ответственности местных властей”, – пояснил Корниенко.

Ключевыми политическими вопросами станут статус самоуправления на субрегиональном уровне и формирование надзора, назначение и деятельность префектов.

Согласно распоряжению спикера парламента, члены рабочей группы должны подготовить предложения до 1 марта 2022 года.

Контекст:

31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

16 апреля 2020 года парламент принял законопроект №2653 о внесении изменений в закон “О местном самоуправлении”. Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в “Слуге народа” заявили о завершении реформы децентрализации.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте (3 июня Конгресс начал работу в Хмельницком). Глава государства считает, что этот орган позволит улучшить отношения между местными чиновниками и центральной властью. Также президент заявил, что реформа децентрализации в Украине еще не завершена.

Власти ожидают, что в этом году парламент примет два закона, касающиеся децентрализации, а также изменения в Конституцию, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в начале апреля.

Корниенко рассчитывает, что текст законопроекта об изменениях в Конституцию в части децентрализации будет готов еще до Нового года, но рассматривать его в ближайшее время не будут – в Раде нет достаточной поддержки в 300 голосов, говорил он в ноябре. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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