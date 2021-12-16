 

Богдан рассказал о “детях лейтенанта Арахамии”

16.12.2021, 16:20, Новости дня
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По словам Богдана, на празднование своего 45-летия 3 декабря он пригласил “не многих” из тех соратников, с которыми в 2019 году начинал президентскую и парламентскую кампании.

“Такое количество предателей… И для меня самое страшное – это знаешь кто? Я их называю “дети лейтенанта Арахамии”. Ну, это тоже человек, которого я привел. Уникальное животное. Он присутствует во всех каких-то терках, бл…дь. Вот при прошлых президентах всегда был какой-то Арахамия, у которого было 120 переговорщиков, и во всех ресторанах города Киева вот эти переговорщики что-то терли. Ну ты же знаешь, из какой это книги…” – отметил Богдан.

Сложившуюся ситуацию он назвал кошмаром.

“Я не про то, что пригласил на день рождения или не пришел, не позвонил. Я все понимаю. Если ты продолжаешь жить той идеей, ради которой тебя, бл…дь, взяли, без бабок, без подводных камней, без двойного дна… Но когда ты, бл…дь, начинаешь зарабатывать, а еще и этим кичиться…” – подчеркнул Богдан.

Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не поздравил его с днем рождения.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью “Украинской правде” президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Арахамия был четвертым номером в списке партии “Слуга народа” на досрочных выборах в Верховную Раду Украины, которые состоялись в 2019 году.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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