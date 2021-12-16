“Является родственником нашей “Ноосферы”. Британия отправила в Антарктиду новый ледокол

Ледокол вечером 14 декабря прошел мимо украинской антарктической станции “Академик Вернадский”.

“Полярники очень обрадовались его появлению, ведь, во-первых, “Сэр Дэвид Аттенборо” является родственником нашей “Ноосферы”: он был построен на смену ледоколам “Эрнест Шеклтон”, который приобрела Италия, и “Джеймс Кларк Росс”, который был приобретен Украиной и стал “Ноосферой”. Во-вторых, наши зимовщики уже более восьми месяцев находятся в изоляции, поэтому появление судна, с которым можно выйти на связь, – это всегда интересное событие”, – отметили в посте.

Британский корабль двигался на станцию “Ротера”, которая находится на несколько сотен километров южнее украинской антарктической станции. Украинцы приветствовали прохождение ледокола, но из-за снегопада смогли рассмотреть только его силуэт.

“Бейскомандер 26 антарктической экспедиции Богдан Гаврилюк смог выйти на радиосвязь с экипажем. Он поздравил команду с первой миссией в Антарктике и передал привет зимовке на станции “Ротера”. Британские коллеги выразили надежду, что скоро встретят бывший [ледокол] “Джеймс Кларк Росс”, – сообщили в НАНЦ.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1803725663170636

Ледокол Sir David Attenborough был построен в 2016–2019 годах. Он назван в честь 95-летнего британского ученого Дэвида Аттенборо, который в сентябре 2019 года присутствовал на церемонии присвоения имени кораблю.

Длина нового ледокола – 128,9 м, ширина – 24 м, водоизмещение – 15 тыс. тонн. Ледокол “Ноосфера” имеет длину 99 м, ширину – 18,85 м, водоизмещение – 5,7 тыс. тонн.

Контекст:

James Clark Ross – бывший флагман Британской антарктической службы. Он был спущен на воду в 1990 году, указано на сайте Британской антарктической службы. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения, сообщали в НАНЦ.

Украинские полярники в феврале попросили президента Украины Владимира Зеленского о ледоколе для антарктической станции. Президент обещал, что государство “сделает все” для этого.

7 июля правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций. Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что судно обойдется Украине в $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Позже процедуру покупки согласовал комитет Верховной Рады.

19 августа НАНЦ и британское учреждение “Исследования и инновации” подписали акт о покупке ледокола. 30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.

29 октября стало известно, что ледокол получил новое имя – “Ноосфера”. Название было выбрано, поскольку работать с ледоколом будет научный персонал станции “Академик Вернадский”, названной именем украинского ученого, одного из основных авторов философской теории ноосферы.

В Антарктиду “Ноосфера” отправится в середине января 2022 года.

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