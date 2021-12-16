 

Предполагаемые руины легендарного храма Геркулеса нашли рядом с Кадисом

16.12.2021, 14:43, Новости дня
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Испанские специалисты обнаружили в окрестностях Кадиса затопленные руины, которые, как предполагается, могут относиться к легендарному храму финикийского бога Мелькарта, отождествлявшегося римлянами с Геркулесом.

Храм Геркулеса в Гадесе (античное название Кадиса) был одним из самых знаменитых святилищ древности. О нем писали Страбон, Силий Италик и Филострат. По свидетельству Светония, именно в этом храме Юлий Цезарь увидел статую Александра Великого, после чего принял решение посвятить жизнь свершению великих дел. Однако до сих пор не было известно никаких следов этой постройки, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Diario de Cadiz.

Развалины были обнаружены в устье канала Каньо-де-Санкти-Петри между муниципалитетами Сан-Фернандо и Чиклана. Речь идет о монументальном здании длиной 150 и шириной 300 метров. Как отмечается, находка стала возможной благодаря сравнению античных источников и прежних археологических открытий с данными «цифровой модели территории», созданной в Национальном институте географии с помощью аэрофотосъемки.

Для подтверждения версии об обнаружении храма Геркулеса, потребуется проведение дальнейших археологических исследований, как на суше, так и под водой, а также специальный геоархеологический анализ, дополненный отбором палеоэкологических проб.

Напомним, в октябре в Турции, в древнем городе Блаундус, археологи нашли 400 высеченных в скале гробниц, расписанных лозами, гроздьями винограда и цветами. Возраст захоронений примерно 1800 лет.



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