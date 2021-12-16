«Царьград» выиграл дело против Google о разблокировке канала в YouTube

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда Москвы о неправомерности действий компании группы Google по отключению аккаунта и YouTube-канала НАО «Царьград», сообщил предприниматель и политический деятель Константин Малофеев.

«Сегодня Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда г. Москвы о неправомерности действий компании группы Google по отключению аккаунта и YouTube-канала НАО «Царьград». И взыскал беспрецедентный для российской судебной практики астрент, который составит 100 тыс. рублей в день и будет увеличиваться в прогрессивном порядке еженедельно – при условии, что в течение девяти месяцев ее предельный размер не превысит одного миллиарда рублей, а за пределами девяти месяцев – без ограничений», – написал Малофеев в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что согласно арифметическому расчету, астрент достигнет 1 млрд рублей к середине марта 2022 года, если Google не исполнит судебного решения, не подключит аккаунт канала и не возобновит монетизацию контента.

Кроме того, Малофеев подчеркнул, что судебные акты по делу стали «первыми, когда российские арбитражные суды признали свою исключительную компетенцию по спорам с участием лица, находящегося под санкциями США, несмотря на имеющиеся в пользовательских соглашениях Google» и договорах присоединения по монетизации оговорок о рассмотрении дела в американских и английских судах. «Это дело имеет важнейшее значение для владельцев российских аккаунтов и каналов, которые более не могут быть отключены в произвольном порядке», – отметил он.

По словам учредителя «Царьграда», дело рассматривалось около 15 месяцев. «Это только начало. Мы проложили путь для защиты своих интересов всем российским пользователям YouTube и Google. Если вас заблокировали или слили ваши данные, без колебаний обращайтесь в суд. РФ отстояла свой цифровой суверенитет», – заключил Малофеев.

Ранее компания Google подала в российский суд апелляционную жалобу. Как информирует Forbes, в письменных пояснениях к ней американская компания предупредила о возможных рисках для России, связанных с требованием разблокировать YouTube-канал «Царьград» или выплатить неустойку.

В Google пригрозили, что судебная неустойка, которая грозит компании, если она не разблокирует канал «Царьграда», влечет «существенные риски для интернет-компании и ее возможности работать на территории России».

Кроме того, в компании предупредили, что негативные последствия для Google влекут и «явные публично-правовые риски для Российской Федерации в целом». В жалобе также говорится, что эти последствия могут «поставить под удар» выполнение американской корпорацией федерального закона «Об информации»: Google может перестать удалять из поисковой выдачи ссылки на заблокированные в РФ материалы.

Напомним, в июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются.

В «Царьграде» тогда заявили, что не получали никаких предупреждений, уведомлений и страйков», а произошедшее стало для них полной неожиданностью. В августе 2020 года «Царьград» обратился с иском к российской дочерней структуре Google – ООО «Гугл» – и двум иностранным компаниям – Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США). Телеканал потребовал от Google восстановить доступ к своему аккаунту, а также взыскать с ответчиков неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда.