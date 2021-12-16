В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 1 млрд рублей

Сотрудники полиции пресекли в Москве деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с оборотом более миллиарда рублей, задержаны двое, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денег за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%.

«Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. По предварительным данным, нелегальный оборот превысил миллиард рублей, а доход от противоправной деятельности – 65 млн рублей», – передает ТАСС слова Волк.

В настоящее время по подозрению в данном преступлении задержаны два человека, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции задержали восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, за три года им удалось обналичить более 1 млрд рублей.