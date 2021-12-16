KIA представила в Индии новый KIA Carens на базе Seltos
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Марка Kia презентовала на индийском рынке новый семиместный минивэн Kia Carens.
Автомобиль по внешнему виду походит на кроссовер Seltos, тогда как впервые модель получила расширенный функционал и качественные материалы отделки. Отличить минивэн можно по объемным элементам кузова и более агрессивной внешности, дополненной светодиодными фарами.
В салоне сохранили прежний стиль, тогда как основные изменения коснулись центральной консоли цифровой приборной панелью и крупным мультимедийным экраном на 10,25 дюйма. Производитель пока не раскрывает технические параметры, однако прогнозируется появление новых силовых агрегатов улучшенной мощности. Дата продаж пока не раскрыта.
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