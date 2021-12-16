KIA представила в Индии новый KIA Carens на базе Seltos

Марка Kia презентовала на индийском рынке новый семиместный минивэн Kia Carens.

Автомобиль по внешнему виду походит на кроссовер Seltos, тогда как впервые модель получила расширенный функционал и качественные материалы отделки. Отличить минивэн можно по объемным элементам кузова и более агрессивной внешности, дополненной светодиодными фарами.

В салоне сохранили прежний стиль, тогда как основные изменения коснулись центральной консоли цифровой приборной панелью и крупным мультимедийным экраном на 10,25 дюйма. Производитель пока не раскрывает технические параметры, однако прогнозируется появление новых силовых агрегатов улучшенной мощности. Дата продаж пока не раскрыта.