 

Участники проекта «Моя Мордовия» провели благотворительную акцию для детей из Потьминского интерната

16.12.2021, 12:54, Новости дня
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В минувшую среду, 15 декабря, участники кадрового проекта «Моя Мордовия» провели благотворительную акцию для воспитанников детского отделения Потьминского психоневрологического интерната.

Инициатором акции стал участник конкурса «Моя Мордовия» Артур Китаев. Он предложил другим финалистам проекта устроить праздник для детей. За несколько дней было собрано сто тысяч рублей.

Артур связался с руководством интерната и узнал, что необходимо интернату. На 60 тысяч для детей было закуплено необходимое для реабилитации оборудование, а на оставшиеся деньги купили новогодние подарки, пижамы и канцелярские товары.

К благотворительной акции участников конкурса «Моя Мордовия» присоединились некоммерческая организация «Дорога добрых дел» и студенты-волонтеры из МГУ Огарева и Российской правовой академии. Они устроили для детей праздничное представление с участием аниматоров.

Дети активно принимали участие в мероприятии. А также специально для гостей выучили стихи и песни.

Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм.



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