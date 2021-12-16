 

Неандертальцы были первыми гоминидами, превратившими лес в пастбища 125 тысяч лет назад

16.12.2021, 12:54, Новости дня
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Раскопки представили доказательства того, что костры неандертальцев и другие виды деятельности древних людей изменили местные ландшафты из лесных в пастбища около 125 тысяч лет назад. Об этом сообщает портал ScienceNews.

Около 125 000 лет назад близкие родственники людей превратили в значительной степени засаженную деревьями территорию, граничащую с двумя центрально-европейскими озерами, в относительно открытый ландшафт, говорит археолог Уил Робрукс из Лейденского университета в Нидерландах и его коллеги.

Исследования пыльцы, древесного угля, окаменелостей животных и других материалов, ранее обнаруженных в бассейнах двух древних озер в Германии, представляют старейшие известные доказательства того, что гоминиды меняют свою среду обитания.

Участки раскопок расположены на территории под названием Ноймарк-Норд. Исследователи подозревают, что повседневная деятельность неандертальцев там, по всей видимости, продолжающаяся в течение всего года, оказала большое влияние на окружающую среду. По их словам, на формирование ландшафта повлияли такие факторы, как разведение костров, разделка мяса, сбор дров, изготовление инструментов и строительство убежищ.

Каменные орудия труда и фрагменты костей со следами нагрева, обгоревшие дрова, обугленные семена и плотные участки частиц древесного угля свидетельствовали о том, что неандертальцы часто поджигали земли возле озер Ноймарк-Норд.



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