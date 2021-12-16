 

Россияне назвали самый популярный алкогольный напиток

16.12.2021, 12:36, Новости дня
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Самым популярным алкогольным напитком в РФ россияне считают водку (59%), на второе месте они поместили пиво (48%), свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, 59% респондентов назвали водку самым популярным алкоголем среди россиян, 48% считают, что это пиво. 21% – вино и шампанское, 19% – самогон, 15% – коньяк, 9% – суррогаты алкоголя, 6% – виски, передает РИА «Новости».

Если в популярности водки в нашей стране все возрастные группы уверены примерно одинаково (от 62% среди граждан 18-24 лет до 56% пожилых людей старше 60 лет), то пиво считают популярным чаще молодежь и люди среднего возраста (60-62% среди граждан от 18 до 44 лет против 29-46% среди старшего поколения). Вино несколько более популярно среди молодежи (26%).

Согласно данным исследования, две трети опрошенных (69%) употребляют алкогольные напитки хотя бы иногда, 31% наоборот не употребляют его. О проблеме с нелегальным алкоголем хорошо знают 37%, что-то слышали – 51%, впервые слышат – 12%. Чаще всего, по мнению 79% респондентов, нелегально изготовляют и продают водку, коньяк (36%), виски (18%), вино и шампанское (16%).

При этом определить нелегальный товар могут только 27% респондентов, 63% полагают, что не смогут это сделать. В среднем, по мнению россиян, доля нелегального алкоголя на российском рынке составляет 37%, а 42% затруднились ответить на этот вопрос. Только 15% россиян считают, что качество нелегального алкоголя не хуже, чем качество алкоголя легального, 68% не согласны с этим утверждением. Однако абсолютное большинство граждан (91%) согласны с тем, что нелегальный алкоголь опасен для жизни, лишь 5% так не думают.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 11 декабря по заказу международной ассоциации «Антиконтрафакт». В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее Роскачество признало водку самым безопасным продуктом.



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