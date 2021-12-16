МИД счел третьей мировой войной действия в киберпространстве

Военные действия в киберпространстве идут в полном масштабе, это уже третья мировая война, но РФ пытается договориться с США в рамках ООН, чтобы сгладить ее последствия, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД Андрей Крутских.

«Война идет, и она идёт очень интенсивно, и как бы мы ни пытались говорить, что все это замаскированно… На самом деле действительно военные действия в киберпространстве идут в полном масштабе. И в общем в СМИ правильно говорят, что это уже третья мировая война, только вопрос сейчас стоит в подсчёте ущерба, выявления, кто в ней проиграет в конечном итоге и какую конфигурацию мир приобретет в результате этой войны», – передает РИА «Новости» слова Крутских в ходе доклада на пленарном заседании IX Всероссийского конгресса политологов «Россия и политический порядок в меняющемся мире: ценности, институты, перспективы» в МГИМО.

По его словам, переговоры с США по этой теме идут очень сложно, но РФ пытается договариваться с партнёрами в рамках ООН. «К сожалению, переговоры идут очень сложно, и я попытаюсь сегодня сказать несколько слов о том, как мы пытаемся договориться с американцами и в рамках ООН, чтобы как-то сгладить возможные последствия», – добавил он.

Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). В сентябре в ФБР заявили, что не увидели активизации в РФ борьбы с хакерами. При этом американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США.