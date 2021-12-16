 

Toyota презентовала концептуальный внедорожник

16.12.2021, 12:10, Новости дня
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Японский бренд Toyota официально представил новый концепт под названием Toyota Compact Cruiser EV.

Автомобиль выполнен в кузове внедорожника. Специалисты констатировали стилистические сходства с актуальной генерацией Land Cruiser и FJ Cruiser. Однако новый концепт отличается формой капота и головной оптикой. Также на радиаторной решетке применили название японской марки. Распознать новый экземпляр также возможно по бамперам.

Пока уровень мощности электрокара не озвучили, однако есть предположения, что автомобиль получил одновременно два электрических мотора. Официальная премьера новой модели может состояться до конца 2030 года, но точные сроки пока умалчиваются разработчиками.



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