 

Lexus может наладить выпуск преемника суперкара LFA

16.12.2021, 12:10, Новости дня
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Премиальный японский бренд Lexus в скором времени может выпустить преемника для спортивной модели Lexus LFA.

Пока разработчики умалчивают любые подробности о готовящемся проекте. Вместе с тем эксперты уверены, что в планах японской марки выпустить новый спорткар, который представляет собой новую генерацию LFA с уникальными особенностями.

Не исключено, что внешний вид спорткара будет сход с предшественником, однако с применением более агрессивных деталей кузова. Кроме того, новый автомобиль оснастят электрическим силовым агрегатом со встроенным аккумулятором, который обладает запасом хода до 700 километров. Остальные подробности пока умалчиваются разработчиками.



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