Lexus может наладить выпуск преемника суперкара LFA

Премиальный японский бренд Lexus в скором времени может выпустить преемника для спортивной модели Lexus LFA.

Пока разработчики умалчивают любые подробности о готовящемся проекте. Вместе с тем эксперты уверены, что в планах японской марки выпустить новый спорткар, который представляет собой новую генерацию LFA с уникальными особенностями.

Не исключено, что внешний вид спорткара будет сход с предшественником, однако с применением более агрессивных деталей кузова. Кроме того, новый автомобиль оснастят электрическим силовым агрегатом со встроенным аккумулятором, который обладает запасом хода до 700 километров. Остальные подробности пока умалчиваются разработчиками.