Названа опасная ошибка при варке яиц

Многие люди при варке яиц допускают серьезную ошибку, связанную с температурой воды, пишет британская The Sun.

Отмечается, что варка яиц является одним из самых простых процессов в кулинарии, которому учат с раннего детства. Однако пользователь TikTok под ником LifeTipSing выяснил, что многие люди выполняют это действие неправильно, указывает издание.

Так, зачастую при варке яйца кладут в уже кипящую воду, из-за чего они становятся зеленоватыми. «Это сульфид железа, который может вызвать энтерит (воспалительное заболевание тонкой кишки)», – передает РИА «Новости» текст статьи издания.

Яйца следует класть в холодную воду с добавлением небольшого количества соли, после чего варить их в течение восьми минут. При этом после выключения огня их следует оставить в кастрюле еще на пять минут, а потом вновь положить в холодную воду, пишет издание.

При правильном приготовлении желток будет оранжево-желтого цвета, что сделает продукт более полезным для употребления.

Ранее диетолог Марии Мерино заявл, что первое место среди продуктов, из-за которых может возникнуть пищевое отравление, занимают яйца.