 

Путин заявил, что посетит открытие Олимпиады в Пекине. Ранее ряд западных стран объявили о дипломатическом бойкоте Игр

16.12.2021, 1:37, Новости дня
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“Рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично в Пекине. Как мы и договаривались, условились, мы с вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Признателен вам за приглашение посетить это знаковое мероприятие. Отмечу, что мы неизменно поддерживаем другу друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения. Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать”, – сказал Путин.

Си Цзиньпин ответил, что ожидает визита Путина в Китай.

“Я ожидаю, что вы посетите Китай с визитом, а также [примете] участие в церемонии открытия пекинской Олимпиады. С нетерпением жду нашей с вами “олимпийской” встречи”, – сказал китайский лидер.

Контекст:

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.

6 декабря о принятом администрацией США решении не отправлять высших должностных лиц правительства на Олимпиаду сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, как обычно. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен еще в мае не исключал, что Соединенные Штаты могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине 2022 года ввиду того, что Китай осуществляет геноцид против уйгуров. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

В МИД Китая дипломатический бойкот Олимпийских игр со стороны США назвали “вопиющей политической провокацией”. 

8 декабря к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады присоединились Канада, Новая Зеландия, Австралия и Великобритания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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