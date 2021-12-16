Макрон осудил «плохое поведение» Австралии

Франция «ответила в наиболее твердой манере» на решение Австралии разорвать сделку по строительству дизельных субмарин, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон сказал, что «это правительство и этот премьер-министр» Австралии «плохо себя повели». По словам Макрона, реакция Франции будет «длительной», передает РИА «Новости» со ссылкой на TF1.

Напомним, Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.